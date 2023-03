Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Sonne und warme Temperaturen haben am Donnerstagnachmittag wieder einige Menschen in die Naherholungsgebiete in der Verbandsgemeinde Rheinauen gelockt. Der Andrang war zwar nicht so groß wie am vergangenen Wochenende, dennoch erwischte das Ordnungsamt Parksünder, deren Autos abgeschleppt wurden.

Vollzugsbeamtin Tatjana Matzat zückt ihr Handy und macht Fotos von sechs Autos, die in der Mörschstraße am Wolfgangsee in Waldsee parken. Denn das ist verboten. Die Fotos sind ein Beweis