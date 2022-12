In den vergangenen Tagen ist es in Lambsheim vermehrt zu Diebstählen von Wertgegenständen aus geparkten Autos gekommen. In der Nacht auf Mittwoch entwendete der Täter laut Polizei eine Geldbörse aus einem im Beethoven Ring abgestellten Fahrzeug. Am Mittwochabend ist vermutlich gegen 20.45 Uhr aus einem in der Landmundstraße abgestellten Auto ebenfalls eine Geldbörse mit Bargeld gestohlen worden. In der Nacht auf Donnerstag wurde ein drittes Auto, diesmal in der Schubertstraße, durchsucht. Entwendet wurde in diesem Fall nichts. An den Fahrzeugen konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden, nach bisherigem Ermittlungsstand waren diese vermutlich nicht abgeschlossen. Zeugen, die in der fraglichen Zeit im Bereich Lambsheim Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei unter Telefon 06237 934-1100 oder per E-Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.