Aufgrund starker Windböen sind am Wochenende zwei Autos beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, brach am Freitagnachmittag ein großer Ast eines Baums neben der Landstraße 454 von Speyer Richtung Schifferstadt ab und beschädigte den vorbeifahrenden Audi einer 29-Jährigen. Der Pkw wurde nur leicht beschädigt, die beiden Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. In Limburgerhof in der Friedensau wurde am Samstagnachmittag ein Sonnenschirm eines Kaufhauses von einer Windböe auf die Straße geweht, dabei wurde der vorbeifahrende Porsche eines 35-Jährigen leicht beschädigt.