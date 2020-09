Weil bislang Unbekannte am Freitag beim Ein- oder Ausparken andere Autos beschädigt haben, sucht die Polizei nun Zeugen. Auf dem Mutterstadter Real-Parkplatz hatte eine 70-Jährige ihren orangefarbenen Mini zwischen 8 und 12 Uhr abgestellt. Als sie wieder zum Fahrzeug kam, bemerkte sie einen frischen Schaden mit blauen Lackanhaftungen an der Fahrertür. Zwischen 14 und 16.30 Uhr hatte ein 72-Jähriger seinen grauen Mercedes auf dem Parkplatz eines Hotels in Altrip geparkt. Am Kotflügel der Beifahrerseite fand er einen frischen Schaden mit braunem Lack, als er zum Auto zurückkehrte. Zeugen werden gebeten, bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235/495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.