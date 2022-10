Zwei Fahrzeuge sind in der Nacht auf Donnerstag in Limburgerhof von Unbekannten aufgebrochen worden. Laut Polizei wurde in der Jahnstraße an einem Renault-Kastenwagen eine Scheibe eingeschlagen und ein Smartphone entwendet. Auf die gleiche Weise haben die Täter in der gleichen Nacht einen in der Von-Denis-Straße abgestellten Mitsubishi „geknackt“. Der Versuch, das Autoradio zu entwenden, misslang, jedoch wurde aus dem Kofferraum eine Endstufe sowie ein Subwoofer im Gesamtwert von circa 500 Euro entwendet.