Das Beindersheimer Rathaus hat schon einen, jetzt zieren auch die Verwaltungsstellen der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim zwei knallgelbe Bienenfutterautomaten.

Statt Kaugummi geben die Automaten Kapseln mit Samen von insektenfreundlichen Pflanzen aus, wenn man 50 Cent hineinsteckt und den Griff dreht. Mit der beiliegenden Anleitung zur Aussaat kann jeder mehr Blütenvielfalt für heimische Bestäuberinsekten in seine Umgebung bringen. Ein weiteres Ziel der Aktion ist es nach Angaben von Klimaschutzmanagerin Erika Demski, Aufmerksamkeit für den lokalen Schutz der biologischen Vielfalt in Siedlungsgebieten zu erzeugen.

Das Saatgut für den Automaten wird per Hand in Kapseln aus Kunststoff gefüllt. Für dieses Material gebe es wegen der alten Automatentechnik noch keine Alternative, erklärt Demski. Deswegen gehöre zu jedem der umgebauten Kaugummiautomaten aus den 1970er-Jahren eine Art Briefkasten, in den man nach der Aussaat die leeren Kunststoffbehälter zurückgeben kann. So soll ein Mehrwegsystem entstehen. Bienenfutterautomaten mit Mehrwegkapseln gibt es Demski zufolge an mehr als 250 Orten in Deutschland. In Beindersheim wurde vor zwei Jahren so ein Gerät samt Rückgabekasten installiert. Die Kosten bezifferte Ortsbürgermeister Ken Stutzmann (SPD) damals auf 300 Euro.