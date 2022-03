Die Alarmanlage des Autos hat die Täter gestört, der Besitzer hat sie ertappt – und doch sind die Autoknacker unerkannt entkommen. Als sie in der Nacht zu Donnerstag gegen 4 Uhr erwischt wurden, war es nicht der einzige Vorfall in den vorangegangenen Stunden. Die Polizei berichtete von mehreren Autoaufbrüchen, die sich im Stadtgebiet von Schifferstadt ereignet haben. Um an Wertgegenstände zu gelangen, schlugen die Autoknacker jeweils eine Scheibe ein. Die Beute: Bargeld und eine Sonnenbrille.

Die Täter flüchteten zu Fuß, die Polizei konnte sie bislang nicht finden. Diese Beschreibung liegt vor: Offensichtlich handelt es sich um zwei Männer, zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß. Beide waren komplett schwarz angezogen. Zeugen können sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder per Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.