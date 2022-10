Ein Betrunkener hat in der Nacht auf Sonntag eine Autofahrerin in der Harthauser Straße zum Anhalten genötigt. Die 22-Jährige war dort laut Polizei gegen Mitternacht unterwegs, als sie am rechten Fahrbahnrand einen Mann laufen sah. Als sie sich mit ihrem Auto näherte, betrat dieser plötzlich die Fahrbahn, so dass die Frau anhalten musste. Daraufhin entfernte sich der Fußgänger in Richtung der Landauer Straße, wo er von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest bei dem 28-Jährigen ergab einen Wert von 1,9 Promille. Nachdem seine Identität festgestellt werden konnte, wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde zudem eine Sicherheitsleistung erhoben.