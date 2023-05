An der Kreuzung zwischen Mechtersheim, Schwegenheim und Lingenfeld ist am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Laut Polizei überfuhr eine BMW-Fahrerin das Stop-Schild an der Kreuzung L507/K25 und übersah eine von rechts kommende Autofahrerin. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass die Polizei von einem wirtschaftlichen Totalschaden spricht. Die unfallbeteiligte Frau, die nach Angaben der Polizei Vorfahrt gehabt hätte, wurde leicht verletzt und musste für eine medizinische Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrbahn wurde gesperrt, damit die Feuerwehr die ausgelaufenen Betriebsstoffe aufnehmen und ein Unternehmen die Fahrzeuge abschleppen konnte. Die Polizei schätzt die Gesamtschadenshöhe auf rund 18.000 Euro.