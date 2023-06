Bei einem Verkehrsunfall in Böhl-Iggelheim wurde am Mittwochmorgen eine 53-jährige Fahrradfahrerin aus Bad Dürkheim verletzt. Wie die Polizei berichtet, übersah eine 43-jährige Autofahrerin aus Böhl-Iggelheim gegen 9.45 Uhr beim Abbiegen von der Sand- in die Langgasse die von rechts aus der Haßlocher Straße kommende Radfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Dabei flog die Radlerin über die Motorhaube des Autos und stürzte auf die Straße. Die 53-Jährige verletzte sich am Knie und wurde daraufhin in ein Speyerer Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad und am Auto entstand laut Polizei Sachschaden in einer Gesamthöhe von etwa 1500 Euro.