Am Donnerstag gegen 21 Uhr ist ein 35-Jähriger mit seinem Kleinwagen auf der Straße An den Gewerbewiesen in Hanhofen gefahren, als er einer Katze auswich, die von links auf die Fahrbahn lief. Laut Polizei erschrak der Fahrer und kam nach rechts von der Straße ab, wo sein Auto mit einem Zaunpfeiler kollidierte. Dabei wurde die Fahrzeugfront eingedrückt und die Achse ist gebrochen. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags aus. Der Fahrer sagte den Polizisten, dass er unverletzt sei. Sein Wagen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden liegt nach Polizeiangaben bei rund 4000 Euro.