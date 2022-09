Beim Verladen von Dachziegeln ist in der Ludwigstraße ein Streit zwischen einem Autofahrer und Bauarbeitern entbrannt. Nach Angaben der Polizei durchfuhr der Autofahrer am Mittwoch gegen 18 Uhr die Straße unter der schwebenden Last. Nachdem ein Arbeiter ihn darauf ansprach, folgten nach ersten Ermittlungen mehrere wechselseitige Beleidigungen. Der Pkw-Fahrer kehrte kurz darauf in Begleitung zurück. Es fielen weitere Beleidigungen, zudem fühlte sich der Autofahrer bedroht. Entsprechende Strafverfahren wurden von einer vor Ort eingesetzten Polizeistreife eingeleitet.