Schwer verletzt wurde ein 36-jähriger Fahrer eines Motorrollers am frühen Freitagabend. Wie die Polizei mitteilt, kam es an der Einmündung der L533/Abfahrt B9 zwischen Limburgerhof und Neuhofen zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer wollte die B9 an der Anschlussstelle verlassen, missachtete dabei die Vorfahrt des Krad-Fahrers, sodass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam. Der Zweiradfahrer musste laut Polizei mit schweren Schürf- und Schnittverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei rät: Tragen Sie während der Fahrt auf einem Motorrad oder Kleinkraftrad – auch bei kurzen Strecken und sommerlichen Temperaturen – Schutzkleidung. Diese sei zwar nicht vorgeschrieben, könne aber die Schwere von Verletzungen schon bei niedrigen Geschwindigkeiten erheblich mildern.