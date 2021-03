Leichte Verletzungen an beiden Armen, am Bauch und am Schienbein hat sich ein 57-Jähriger bei einem Verkehrsunfall zugezogen. Mit seinem Fahrrad fuhr laut Polizei er am Montag gegen 15.50 Uhr auf dem Radweg der Speyerer Straße in Schifferstadt, als ein Auto aus dem Amselweg kam und ihn am Vorderrad berührt. Der Radler stürzte und kam zur genaueren Untersuchung in ein Krankenhaus.