Zwei Radfahrer sind bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Dudenhofen verletzt worden. Laut Polizei war ein 19-Jähriger um kurz vor 8 Uhr mit seinem Auto in der Carl-Zimmermann-Straße unterwegs. An der Einmündung zur Adolph-Kolping-Straße übersah er zwei Fahrradfahrer, die Vorfahrt hatten. Es kam zunächst zum Zusammenstoß mit einem 65-Jährigen, der mit einem dreirädrigen Rad unterwegs war. Neben diesem befand sich eine 63-jährige Radfahrerin, die dann ebenfalls in den Unfall verwickelt wurde. Beide Radfahrer stürzten und mussten durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.