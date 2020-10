Am Donnerstagmittag kam es gegen 15 Uhr vor einer Bäckerei in der Hauptstraße in Schwegenheim zu einer Unfallflucht. Der unbekannte Verursacher streifte ein am Fahrbahnrand geparktes Auto und flüchtete laut Polizei vom Unfallort. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich unter Telefonnummer 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.