An der Kreuzung der Landesstraße 507 und der Kreisstraße 25 zwischen Römerberg, Schwegenheim und Lingenfeld ist es am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr zu einem Unfall mit einem Auto und einem sogenannten Velomobil gekommen. Laut Polizei ist ein Velomobil meist ein vollverkleidetes Liegedreirad. Der Mitteilung zufolge fuhr der 48-jährige Autofahrer von Mechtersheim in Richtung Schwegenheim und übersah an der Kreuzung die 54 Jahre alte Velomobilfahrerin, die von Lingenfeld kam und Vorfahrt gehabt hätte. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau und verletzte sich leicht am Arm. Nach Angaben der Polizei lehnte sie eine Erstversorgung durch den Rettungsdienst ab. Am Auto des 48-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Der Schaden am Velomobil wird laut Polizei auf rund 10.000 Euro geschätzt.