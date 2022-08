Ein brennender Carport samt Auto musste in der Nacht auf Dienstag von der Schifferstadter Feuerwehr gelöscht werden. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein Anwohner eines Einfamilienhauses in der Kugelfangstraße gegen 4.30 Uhr starken Rauch. Beim Nachsehen konnte der Mann erkennen, dass das unbewohnte Gartengrundstück nebenan sowie sein Carport und sein Auto brannten. Wie das Feuer entstanden ist, ermittelt nun die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 20.000 Euro. Zeugen können sich beim Polizeipräsidium unter Telefon 0621/963 2773 melden.