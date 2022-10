Anstatt die Polizei zu rufen, hat eine Frau nach einem Unfall einfach ihr Auto stehen gelassen und sich vom Unfallort entfernt. Wie die Polizei mitteilt, war die 50-jährige Frankenthalerin am Sonntagmorgen gegen 2.50 Uhr mit ihrem Ford die Schifferstadter Straße in Richtung B9 unterwegs. Auf diesem Weg fuhr sie jedoch mitten über den Kreisverkehr und beschädigte dadurch den Bordstein und ihr Auto. Das war nicht mehr fahrtüchtig, daraufhin rief sie einen Abschleppdienst und lief zu Fuß zu ihrem Lebensgefährten. Als sie schließlich wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war die Polizei bereits vor Ort und kontrolliert sie. Dabei fiel den Beamten auf, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Gegen sie wurde nun ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und ihr Führerschein beschlagnahmt. Zeugen, die den Unfall, oder die Frau danach beobachtet haben, können sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail, pischifferstadt@polizei.rlp.de bei der Polizei melden.