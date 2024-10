Eine zwölfjährige Fahrradfahrerin aus Schifferstadt ist am Dienstag gegen 16 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Speyerer Straße leicht verletzt worden. Ein 23-jähriger Autofahrer aus Schwegenheim hatte beim Verlassen eines Tankstellengeländes das Mädchen übersehen, berichtet die Polizei. Der Zusammenstoß ereignete sich, als das Mädchen den Radweg entlangfuhr und der Fahrer des Autos den Bereich verließ, ohne auf den Fahrradverkehr zu achten. Das Mädchen stürzte und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto des 23-Jährigen entstand leichter Sachschaden.