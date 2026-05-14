Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall in Schifferstadt verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 28-jähriger Autofahrer der 55 Jahre alten Radlerin am Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr beim Linksabbiegen von der Burgstraße in die Kirchenstraße die Vorfahrt genommen. Es kam zum Zusammenstoß; die Frau wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Den 28-jährigen Unfallverursacher erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.