Ein Fahrer eines Kleintransporters hat am Dienstag den Sturz eines Fahrradfahrers in der Berghäuser Straße verursacht. Laut Polizei war ein 61-Jähriger gegen 18.30 Uhr mit seinem Fahrrad in Heiligenstein in Richtung Mechtersheim unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 110 parkte ein weißer Mercedes Vito entgegen der erlaubten Richtung am Fahrbahnrand. Dessen Fahrer fuhr an, so dass der Fahrradfahrer scharf bremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei stürzte der 61-Jährige – ohne vorherigen Kontakt zu dem Fahrzeug – zu Boden. Der Fahrradfahrer erlitt Schürfwunden am Ellbogen und hatte starke Schmerzen in Knien und im Handgelenk. Der Unfallverursacher kümmerte sich zunächst um den Geschädigten, fuhr aber fluchtartig los, als eine Zeugin die Verständigung der Polizei ankündigte. Bei dem flüchtigen Fahrer handelt es sich um einen zirka 30-jährigen schlanken Mann mit kurzen dunklen Haaren und einer Körpergröße von zirka 1,75 Metern. Das Kennzeichen des Autos begann mit LM (Zulassungsbezirk Limburg). Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.