Ein Auto hat am Samstag in einer Fahrzeughalle in der Schifferstadter Pechhüttenstraße gebrannt. Feuerwehr und Polizei wurden um 13.20 Uhr alarmiert, weil der Eigentümer den Wagen nicht selbstständig löschen konnte, teilt die Polizei mit. Wie die Schifferstadter Wehr auf ihrer Facebook-Seite mitteilt, drang beim Eintreffen der Einsatzkräfte dichter Rauch aus der Halle. Der Brand konnte jedoch rasch unter Kontrolle gebracht werden. Die Feuerwehr Schifferstadt war mit neun Fahrzeugen und 44 Kräften vor Ort. Zudem waren Rettungsdienst, First-Responder, Polizei sowie Vertreter der Stadtwerke und des Abwasserwerk im Einsatz. Die Polizei vermutet, dass es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt am Fahrzeug handelt. Bis auf den Pkw wurde nichts beschädigt und niemand verletzt.