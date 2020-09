Am Mittwochabend war die A61 zwischen den Autobahnkreuzen Frankenthal und Ludwigshafen nach einem Fahrzeugbrand kurzzeitig so verraucht, dass die Autobahnpolizei die Fahrbahn in beide Richtungen voll sperrte. Der Fahrer des Wagens gab gegenüber der Polizei an, dass sein Fahrzeug einen technischen Defekt angezeigt habe, weshalb er den Standstreifen anfuhr. Als anschließend Rauch aus dem Motorraum kam, verließ der Fahrer laut Polizei mit seinem Hab und Gut das Fahrzeug, sicherte es ab und brachte sich in Sicherheit.

Wegen der starken Rauchentwicklung musste die A61 in beiden Richtungen kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Fahrbahn in Richtung Süden blieb während der Löscharbeiten für etwa weitere 30 Minuten voll gesperrt. Die Feuerwehr Frankenthal war für die Löscharbeiten im Einsatz. Verletzt wurde niemand.