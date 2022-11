Am Sonntagabend hat ein Autofahrer in Lambsheim ein geparktes Fahrzeug beschädigt und ist unerkannt davongefahren. Zeugen haben laut Polizeibericht ein älteres, silberfarbenes BMW-Modell gesehen, das in der Straße An der Kesser auf Höhe der Hausnummer 5 den weißen Citroën C3 an der Fahrerseite streifte. Den dadurch verursachten Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1500 Euro. Weitere Zeugen des Vorfalls können sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de melden.