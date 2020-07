Die Polizei Speyer hat in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei junge Männer erwischt, die an einem Dacia einen Schaden von rund 1300 Euro verursacht haben und mit Betäubungsmitteln und verbotenen Gegenständen unterwegs waren. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, machten sich der 17-Jährige und der 19-Jährige zunächst an dem Dacia in der Rottstraße in Dudenhofen zu schaffe und entwendeten daraus Werkzeuge. Weil sie ein Zeuge dabei beobachtet hatte, flüchteten die jungen Männer zunächst auf einem Moped und teilweise ohne die Beute. Als sie wenig später zurückkamen, sprach der Zeuge sie an – und die Männer flüchteten erneut, nachdem sie einen Werkzeugkoffer nach dem Zeugen geworfen, ihn aber verfehlt hatten. Die Polizei konnte die beiden Männer schließlich in Harthausen stellen und fanden dabei neben den Betäubungsmitteln auch ein Einhandmesser.