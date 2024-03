In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind der Polizei bislang vier Fälle in Schifferstadt bekannt geworden, bei denen in Autos aufgebrochen wurden. Dabei schlugen der oder die Täter jeweils Fensterscheiben ein und entwendeten Bargeld und/oder Wertgegenstände. Die Taten ereigneten sich in der Robert-Schumann-Straße, der Bahnhofstraße, der Greifengasse und der Salierstraße. In den betroffenen Autos erfolgten „Spurensicherungsmaßnahmen“, deren Auswertungen noch ausstehen. Zeugen der Vorfälle oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Schifferstadt zu melden unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.