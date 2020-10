Ein gestohlenes Parfüm ist einem 15-Jährigen zum Verhängnis geworden, der am Wochenende in Harthausen möglicherweise mehrere Autos aufgebrochen hat. Laut Polizei war das Parfüm im Wert von rund 90 Euro in der Nacht auf Sonntag aus einem in der Adolf-Kuntz-Straße parkenden unverschlossenen Audi gestohlen worden. Der Bestohlene erstattete am Dienstag Anzeige und konnte dabei Hinweise auf einen Täterverdächtigen geben. Die Ermittlungen führten zu einem 15-Jährigen aus Speyer, bei dem das Parfüm gefunden wurde. Den Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe zu drei Auto-Aufbrüchen in Harthausen ermittelt die Polizei nun auch wegen diesen gegen den 15-Jährigen als Verdächtigen.