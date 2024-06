Ein am Mechtersheimer Badesee geparktes Auto haben Unbekannte am Dienstagnachmittag aufgebrochen. Laut Polizei haben sie dabei im Zeitraum zwischen 14.40 und 17.45 Uhr Bargeld, Personaldokumente und eine Bankkarte gestohlen. Im Fußraum des Fahrzeugs wurde zudem eine Handtasche durchsucht. Die Polizei rät, Wertgegenstände grundsätzlich nicht im Fahrzeug aufzubewahren. Taschen und Rucksäcke sollten nie sichtbar im Auto gelassen werden. Zeugenhinweise werden unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen genommen.zin