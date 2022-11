Wegen eines unaufmerksamen Autofahrers ist am Montagnachmittag ein Motorradfahrer auf der Kreisstraße 14 in Limburgerhof gestürzt. Laut Polizei übersah ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Speyer beim Verlassen eines Geländes den 42-jährigen Motorradfahrer aus Schifferstadt. Daraufhin musste dieser stark abbremsen und stürzte mit seiner Maschine. Dabei erlitt der Motorradfahrer diverse Schürfwunden und Verletzungen am Knie und wurde ins Krankenhaus gebracht. Das Auto des mutmaßlichen Unfallverursachers blieb unbeschadet. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de mit der Polizei Schifferstadt in Verbindung zu setzen.