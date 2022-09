25 Auszubildende leiten seit dieser Woche die Lidl-Filiale in Heiligenstein. Die Nachwuchskräfte im zweiten bis dritten Lehrjahr konnten sich nach Angaben des Lebensmitteldiscounters freiwillig melden und wurden von erfahrenen Mitarbeitern bei den Vorbereitungen unterstützt. In den kommenden zwei Wochen übernehmen sie eigenverantwortlich alle anfallenden Aufgaben in der Filiale – von der Warenbestellung über die Frischekontrolle bis hin zur Personalplanung oder Kassenabrechnung. „Wir wollen unsere Nachwuchskräfte fit für ihren zukünftigen Job machen und ihnen eventuelle Perspektiven mit Führungsverantwortung aufzeigen“, sagt Anika Stertz, Ausbildungskoordinatorin der Lidl-Regionalgesellschaft Speyer. Nach Angaben des Unternehmens bietet die Regionalgesellschaft Ausbildungsplätze in 92 Filialen sowie am Logistik- und Verwaltungsstandort in Speyer. Es sind Ausbildungen zum Verkäufer und Kaufmann im Einzelhandel sowie im Lager als Fachlagerist und Fachkraft für Lagerlogistik möglich. Abiturienten werden bei Lidl im Vertrieb und in der Logistik fit für das Berufsleben gemacht. Zum 1. August hat die Lidl-Regionalgesellschaft Speyer rund 135 Azubis eingestellt.