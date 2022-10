Eine „Welle der Emotionen“ erwartet die Besucher laut Einladung am Sonntag, 16. Oktober, bei der Vernissage von Roswitha Schwandner und Evelyn Tedesco im Kreativhaus h6 in Iggelheim. Bei ihrer Ausstellung „Schwandesco – Hand in Hand“ präsentieren die Künstlerinnen Ölmalereien, Skulpturen, PopArt und Aquarelle.

Die zwei Künstlerinnen aus Schifferstadt haben sich zu einer gemeinsamen Ausstellung zusammengetan. Das machen beide schon durch den Titel „Schwandesco“ deutlich, zu dem ihre Namen verschmolzen sind. „Hand in Hand“ möchten sie ihre Werke präsentieren und einen Mix voller Farbgestaltung zeigen.

Aquarelle und Skulpturen

Mit ihren Aquarellen nimmt Rosi Schwandner den Betrachter häufig mit an ferne Orte, die sie auf ihren Malreisen nach Österreich, Italien und Frankreich sowie durch Deutschland entdeckt und festgehalten hat. Aber auch abstrakte Bilder stellt die Künstlerin aus, die vor allem durch ihre intensive Farbgebung wirken.

Für Evelyn Tedesco stehen Mimik, Ausdruck und Bewegung im Fokus ihrer Werke, die sie in Öl, Acryl und Mischtechniken malt. Neben Bildern von Menschen und Gesichtern, einige auch im Vintage-Stil, hat die Künstlerin auch Skulpturen mitgebracht. Die Vernissage beginnt um 15 Uhr. Eine Einführung geben Kreativhaus-Leiterin Tina Krauß sowie die beiden Künstlerinnen selbst. Für Musik sorgt Martin „Staff“ Hug an der Gitarre.

Geöffnet ist die Ausstellung in der Galerie des Kreativhauses h6, Haßlocher Straße 6, Böhl-Iggelheim, sonntags, 15 bis 18 Uhr, und donnerstags, 27. Oktober und 24. November, 16 bis 19 Uhr. Finissage ist am Sonntag, 27. November, von 15 bis 17 Uhr. Jeden ersten Sonntag im Monat öffnet zu den Galerie-Zeiten das Artcafé.