Seit 50 Jahren besteht in diesem Sommer die Partnerschaft zwischen Waldsee und Ruffec. Mit der Ausstellung „Die deutsch-französische Freundschaft – La caricade franco-allemande“, die am heutigen Dienstagabend um 18 Uhr im Rathaus eröffnet wird, beginnt das Jubiläumsjahr.

Mehr als 50 Karikaturen zeigen die Entwicklung der deutsch-französischen Freundschaft aus den Blickwinkeln von Karikaturisten beider Länder. Feinfühlend gehen sie in ihren Zeichnungen mit den Politikern ganz sicher nicht um. Konrad Adenauer und Charles de Gaulle bekommen genauso ihr Fett weg wie Willy Brandt und Georges Pompidou. Valéry Giscard D’Estaing und Helmut Schmidt werden ebenso auf die Schippe genommen wie Helmut Kohl und Francois Mitterrand. Und auch mit Jacques Chirac und Gerhard Schröder gehen die Künstler nicht gerade respektvoll um. So verhandeln die beiden am Telefon gar über einen Ländertausch: Schröder bekommt das links wählende Frankreich und gibt Chirac das konservativ wählende Deutschland ab.

So richtig ausgetobt haben sich die Karikaturisten mit dem Traumpaar Nicolas Sarkozy und Angela Merkel, die von der schwangeren Carla Bruni im Ehebett in flagranti erwischt werden. Auch auf Emmanuel Macron und Olaf Scholz haben sich die Künstler längst eingeschossen. Und natürlich darf das typische Hamsterverhalten der Deutschen und Franzosen im Corona-Lockdown nicht fehlen. Während sich im Einkaufswagen des Deutschen Toilettenpapier häuft, bunkert der Franzose Rotwein und Kondome.

Kritisch und satirisch, manchmal auch sarkastisch und ätzend, aber immer voller Humor sind die Zeichnungen. Ein bisschen politische Grundkenntnisse sind für den Betrachter aber durchaus hilfreich. Die Ausstellung wurde von der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung konzipiert und bereits an vielen Orten in Deutschland gezeigt.

Für die Waldseer ist die Ausstellung nur der Auftakt für die Jubiläumsfeier. Im Juli fährt eine Delegation nach Ruffec um dort 50 Jahre Partnerschaft zu begehen. Im kommenden Jahr wird dann noch einmal gefeiert, wenn Besuch aus Ruffec nach Waldsee kommt.

Termin

Ausstellung „La caricade franco-allemande“ von 30. April bis 12. Mai im Rathaus Waldsee.