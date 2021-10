Portraits jüdischer Künstlerinnen und Künstler des 20. Jahrhunderts zeigt die Ausstellung „Jüdische Köpfe“, die im November im Alten Rathaus in Schifferstadt zu sehen sein wird.

Ob als Schriftsteller, Bildende Künstler, Theater- und Musikschaffende, Philosophen oder auch als Mäzene und Sammler waren Juden jahrzehntelang tragende Säulen des Kulturbetriebs in Deutschland. Mit dem Machtantritt der Nationalsozialisten im Jahr 1933 wurden sie jedoch entrechtet, verfolgt, vertrieben oder sogar ermordet.

Die Ausstellung mit Zeichnungen und Skulpturen aus internationalen Privatsammlungen arbeitet diesen Kulturbruch auf und will die jüdischen Protagonisten des kulturellen Lebens in unserem Land in Erinnerung rufen, heißt es in der Ankündigung.

Panorama des Kulturlebens

Neben hervorstechenden jüdischen Persönlichkeiten der damaligen Zeit wie Max Liebermann, Ludwig Meidner und Hermann Struck, die mit Kunstwerken oder durch ihre Darstellungen im Porträt vertreten sein werden, zeigt die Ausstellung auch die Werke moderner Kunstschaffender, wie etwa Alfred Hrdlicka, Georg Eisler und Thomas Duttenhoefer: „So entsteht ein Panorama des einstmaligen von Juden an vorderster Stelle geprägten Kulturlebens in Deutschland.“

Die Vernissage der Ausstellung ist am Mittwoch, 3. November, 19 Uhr. Bis einschließlich Sonntag, 21. November, werden die Kunstwerke im ersten Obergeschoss des Alten Rathauses, Marktplatz 1, gezeigt. Die Ausstellung ist donnerstags von 16 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags, jeweils von 11 bis 16 Uhr, kostenfrei zugänglich. Zu den Öffnungszeiten gilt die 3G-Regel – Geimpfte, Genesene und Getestete haben Zugang zur Ausstellung. Es gilt die Maskenpflicht. Die Kontaktdaten werden via Luca-App oder in Papierform erfasst. Für die Vernissage gilt die 2G-plus-Regel – Geimpfte, Genesene und maximal 25 getestete Personen können teilnehmen.