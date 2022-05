Seine „Graphischen Arbeiten“ zeigt der in Berlin lebende Künstler Jürgen Schlotter ab Mittwoch, 22. Juni, im Alten Rathaus in Schifferstadt.

In der vom Rhein-Pfalz-Kreis und der Stadt Schifferstadt organisierten Ausstellung zeigt sich Jürgen Schlotter, Jahrgang 1975, laut Ankündigung in den verschiedenen Facetten seines graphischen Schaffens als Meister seines Faches: „Ob im großen oder kleinen Format – stets gelingt es dem Zeichner, Menschen und Situationen sensibel zu erfassen und in seinem höchst eigenen, technisch ausgefeilten zeichnerischen Stil mit dem Stift aufs Papier oder mit der Radiernadel auf die Metallplatte zu bringen.“

In seinen Porträts von Kulturschaffenden wie etwa Georg Büchner, Emile Zola, Max Slevogt, Egon Schiele, Joseph Roth, Max Reinhardt, Karl Valentin, Charles Bukowski oder Inger Christensen vermöge es der Künstler, tief in die Gedankenwelt und Psyche der Dargestellten einzudringen und seine Idee von deren Wesen zeichnerisch umzusetzen und wiederzugeben. Mit seiner Ausstellung im Alten Rathaus Schifferstadt gebe der Künstler, der vor zwei Jahrzehnten an der Hochschule Mannheim studierte, nun Einblicke in sein Werk.

Noch Fragen?

Ausstellung Jürgen Schlotter, vom 22. Juni bis 10. Juli im Alten Rathaus Schifferstadt, Am Marktplatz 1, donnerstags von 16 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 16 Uhr.