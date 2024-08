Neun Jahre war es still um die Römerberger Quasselquilter. Zumindest nach außen. Nun zeigen die Frauen in ihrer dritten großen Ausstellung am Kerwewochenende im Zehnthaus in Berghausen die Kunstwerke, die zu Hause im stillen Kämmerlein und bei ihren ganz und gar nicht stillen monatlichen Treffen entstanden sind.

Große Tagesdecken für ein Doppelbett, Kuschelkissen fürs Sofa, Tischläufer, Kunstwerke aus Stoff, nicht größer als ein DIN A4-Blatt. Das Prinzip ist immer gleich: