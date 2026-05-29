Der Historische Verein Mutterstadt zeigt bis zum 8. Juli im Museum Mutterstadt im Historischen Rathaus die Sonderausstellung „Aus dem Schatten ins Licht – Starke Frauen aus 1000 Jahren Pfälzer Geschichte“.

Auf 25 Ausstellungsbannern werden Frauen vorgestellt, die die Geschichte der Pfalz geprägt haben. Zu den porträtierten Persönlichkeiten zählen unter anderem die Mystikerin Hildegard von Bingen, Liselotte von der Pfalz, die Schriftstellerin Martha Saalfeld und die Politikerin Marie Wolf.

Die Ausstellung wurde gemeinsam von den Stadtmuseen Ludwigshafen und Zweibrücken erarbeitet.

Das Museum ist mittwochs von 16 bis 18 Uhr sowie sonntags von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Sonderführungen für Schulklassen, Vereine und Gruppen sind nach Anmeldung per E-Mail an volker.schlaefer@web.de möglich.