In Sachen Straßenausbau und Versorgungsleitungen ist die Ortsgemeinde Kleinniedesheim gut voran gekommen. Nun soll noch die Straßenbeleuchtung im Dorf auf LED umgestellt werden.

Die Kosten dafür belaufen sich auf 100.000 Euro. Im Investitionsplan 2023 ist dies der dickste Brocken. Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde gab dafür grünes Licht. Finanziert wird das Vorhaben von den Bürgern im Rahmen der wiederkehrenden Beiträge und von der Ortsgemeinde. Für die neue Straßenbeleuchtung sind laut Verwaltung 43.770 Euro auf die Grundstücksbesitzer umzulegen. Zum 1. Juli 2023 soll eine Vorauszahlung von zwölf Cent je Quadratmeter gewichtete Grundstücksfläche erhoben werden.

Bürgermeister Ewald Merkel (FWG) ist mit dem Verlauf des Straßenausbaus zufrieden. In den vergangenen fünf Jahren habe man hier wichtige Weichen für die Zukunft gestellt, und mit 40 Prozent Gemeindeanteil liege man deutlich über dem Schnitt anderer Kommunen.

Bushaltestelle soll barrierefrei werden

Der Investitionsplan für 2023 sieht weiterhin 85.000 Euro für den Ankauf des ehemaligen Feuerwehrgerätehauses vor. Für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle am Schloss werden 70.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Merkel: „Für diese Maßnahme erwarten wir Zuschüsse in höhe von 80 Prozent.“

Für den Kindergarten stehen 30.000 Euro im Haushaltsplanentwurf, der vom Gemeinderat verabschiedet werden muss. Das Geld fließt in Küche und Mensa. Für Erschließungsmaßnahmen in Unterwegsgasse und Wormser Gäßchen stehen 25.000 Euro bereit. Weitere wichtige Haushaltsposten ist die Anschaffung einer Ladestation für Elektroautos und eines Häckslers.