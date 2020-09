Der Heuchelheimer Weg zwischen Heßheim und Lambsheim wird im Frühjahr auf einer Länge von 520 Metern ausgebaut. Das hat Beigeordnete Andrea Behr (SPD) am Dienstag im Bauausschuss der Ortsgemeinde Heßheim berichtet. Der Wegabschnitt in der Gewanne Im Tal befindet sich in einem schlechten Zustand.

Zuletzt hatte ein Lambsheimer Bürger im Juli gegenüber der RHEINPFALZ über große Schlaglöcher geklagt. Der Weg wird nämlich von Spaziergängern und Radfahrern gern genutzt. Rund 430 Meter liegen auf Heßheimer, 90 Meter auf Lambsheimer Gemarkung. Die Ortsgemeinde Heßheim trete als Bauherr auf und gehe für alle Ausgaben in Vorlage, sagte Behr. „Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die Kosten anteilig mit der Ortsgemeinde Lambsheim verrechnet.“ Die Ingenieurleistungen hat der Ausschuss am Dienstag für 15.000 Euro brutto an das Ludwigshafener Planungsbüro Piske vergeben.

Weil die neue asphaltierte Trasse mit 3,50 Meter einen halben Meter breiter ausfallen werde als jetzt, müsse noch Grundfläche von Landwirten gekauft werden, erläuterte Behr. Zudem sei ein ökologischer Ausgleich erforderlich. „Dazu könnten wir den Grüngürtel Richtung Mülldeponie schließen“, sagte Ortsbürgermeister Holger Korn (SPD). Die Verwaltung verhandele diesbezüglich mit einem Landwirt über einen Flächentausch. Die ökologische Fachplanung, mit der das Büro Piske bereits betraut wurde, müsse bis zum 1. Dezember fertig sein.

Zuschussfragen sind geklärt

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier habe mittlerweile eine Förderung in Höhe von 65 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten in Aussicht gestellt, berichtete Behr. Offene Zuschussfragen waren im Sommer von der Bauabteilung der Verbandsgemeinde noch als Grund dafür genannt worden, dass der Ausbau nicht wie geplant 2020 stattfinden könne. Die Planungs- und Baukosten werden von der Bauverwaltung auf rund 230.000 Euro geschätzt. Mit den Bauarbeiten könne voraussichtlich im Februar/März kommenden Jahres begonnen werden.