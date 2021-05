Erst ein Unfall auf einer privaten Baustelle im Sommer, dann die Verzögerungen beim Ausbau sowie schlechte Kommunikation mit der Landesbehörde: Mit der Kreisstraße 5 als Ortsdurchfahrt haben die Beindersheimer zuletzt viel mitgemacht. Im Bauausschuss des Rhein-Pfalz-Kreises hat sich inzwischen herausgestellt: Der Ausbau wird auch noch deutlich teurer – und zwar um mehr als 200.000 Euro.

631.404,42 Euro – bis auf den Cent genau war das im vergangenen August die finanzielle Hausnummer für den Ausbau der K5 in Beindersheim. Auf Basis dieses Angebots hatten die Kreispolitiker den Auftrag im Sommer an eine Firma vergeben. Die abgesenkte Spundwand an einer privaten Baustelle, die im Juni für Risse im Asphalt der K5 gesorgt hatte, weil sie vom Regen unterspült worden war, war da schon fast wieder in den Hintergrund gerückt.

Im Fokus stand nun der Ausbau des 400 Meter langen Stücks der Beindersheimer Ortsdurchfahrt, das zwischen Schlittweg und Kreisel am Netto-Markt in zwei Abschnitten ausgebaut werden sollte, samt Gehweg auf rund 100 Metern vom Kreisel in Richtung Ortsmitte. Doch das Vorhaben dauerte länger: Aus geplanten drei Monaten wurden schließlich fast fünf. Anwohner des nördlich gelegenen Baugebiets litten unter der langen Sperrung der Straße, Gewerbetreibende stöhnten wegen fehlender Kunden. Ortsbürgermeister Ken Stutzmann (SPD) klagte über schlechte Informationspolitik seitens des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Speyer.

Straßenbaubehörde nimmt Stellung

Dieser nahm gegenüber dem Kreisbauausschuss schriftlich Stellung zu den deutlich gestiegenen Kosten. Zum einen sei der Untergrund sehr schlecht gewesen, heißt es in dem Schreiben. Nach Abstimmung mit einem Geologen habe man den Fahrbahnaufbau von ursprünglich 50 Zentimetern auf 60 erweitern und zusätzlichen Frostschutz einfügen müssen.

„Vor Ort wurde überwiegend bindiger Boden, Boden mit einem hohen Anteil an Feinstbestandteilen, etwa Ton, angetroffen“, ergänzt der LBM auf RHEINPFALZ-Nachfrage. In trockenem Zustand sei der zwar „oft einigermaßen tragfähig“, bei Regen allerdings nicht. Das habe auch den zusätzlichen Frostschutz erforderlich gemacht. Heißt: Zwar stand im Baugrundgutachten schon drin, dass der Boden eher schlecht sei. Doch der Boden war noch schlechter als angenommen.

Dritter Bauabschnitt macht’s teurer

Auch die Suche nach möglichen Kampfmitteln, etwa Weltkriegsbomben und -granaten, hat laut LBM zusätzlich zu Buche geschlagen. Gefunden wurde damals allerdings nichts. Außerdem bildete der LBM wegen dieser Probleme einen weiteren Bauabschnitt, was ebenfalls Kosten verursachte. Statt der Abschnitte 1 und 2 gab es jetzt die Abschnitte 1, 2a und 2b.

Und auch die abgesenkte Spundwand an der Privatbaustelle kommt hier noch einmal ins Spiel: Wie der LBM mitteilt, wurde der Bauabschnitt der K5 um 40 Meter verlängert. So habe man die von der privaten Baufirma ersetzte Fahrbahndecke mit dem ursprünglich geplanten Startpunkt des K5-Ausbaus verbinden können – ohne altes Teilstück dazwischen. Dabei habe es sich um rund 230 Quadratmeter zusätzliche Fahrbahnfläche gehandelt. Alles in allem hat sich das Bauprojekt auf rund 850.000 Euro verteuert.