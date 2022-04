Weil sie eine massive Kostensteigerung befürchtet und dann das Geld aus dem Lambsheimer Straßenausbauprogramm nicht reichen würde, schlägt die Bauverwaltung vor, die Korngärtenstraße vorerst nicht auszubauen, sondern nur auszubessern.

Der Bauausschuss der Ortsgemeinde hat sich am Dienstag bei drei Neinstimmen mehrheitlich für den Vorschlag ausgesprochen. Entscheiden muss das aber der Gemeinderat. Beigeordneter Ralf Lenke (SPD) erläuterte in der Videositzung des Ausschusses, dass die für dieses Jahr geplante und mit 500.000 Euro veranschlagte Neugestaltung der Korngärtenstraße deutlich teurer kommen könnte, weil dort, wie schon in der Freibadstraße, der Baugrund wohl mit Arsen und Schwermetallen belastet sei und aufwendig entsorgt werden müsse.

Das Problem in den beiden Straßen verursacht laut Lenke Mehrkosten von bis zu 500.000 Euro, was den Rahmen des 2,77 Millionen schweren Ausbauprogramms sprengen würde. Weil wiederkehrende Beiträge erhoben werden, darf das Kostenpaket nicht einfach vergrößert werden. Die Korngärtenstraße soll deshalb mit Haushaltsmitteln und ganz auf Kosten der Gemeinde lediglich instandgesetzt werden. Somit können die 500.000 Euro den anderen Straßenausbauprojekten zugeschlagen werden, denn es ist mit weiter steigenden Baupreisen zu rechnen.