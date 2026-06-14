Als „Raub unter Bekannten“ stuft die Speyerer Polizei einen Vorfall aus Römerberg vom Samstagabend ein: Eine 22-Jährige habe gegen 20.15 Uhr über Notruf gemeldet, dass sie gerade in der Viehtriftstraße unter Vorhalt eines Messers ihrer Handtasche beraubt worden sei. Bei der polizeilichen Fahndung sei der Verdächtige „innerhalb kurzer Zeit angetroffen und vorläufig festgenommen werden“. Er habe sich in einem Gebüsch versteckt. Tatwaffe und Beute seien bei ihm gefunden worden. Es habe sich herausgestellt, dass Tatverdächtiger und Opfer zuvor verabredet waren. „Im Verlauf des Treffens entstand eine Auseinandersetzung, welche schließlich in dem Raub gipfelte“, so die Ermittler. Der 33-Jährige habe die Frau auch getreten und geschubst.