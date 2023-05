Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Man soll nach oben keine Grenzen setzen.“ Das sagt ein Mann, der heute seinen 100. Geburtstag feiert. Walter Magin sitzt in seinem gemütlichen Wintergarten und sieht den Hennen zu, die ihn täglich vom Nachbargrundstück her besuchen. Er freut sich über alle Beobachtungen, die er in der Natur machen kann und strahlt große Zufriedenheit aus. Und er hat viel zu erzählen aus seinem langen Leben.

Der gebürtige Schifferstadter hat sich in seinem ursprünglichen Heimatort nicht recht wohl gefühlt, berichtet er. Denn er gehörte dort zur protestantischen Minderheit,