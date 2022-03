In einem turbulenten Halbfinale um den Fußball-Kreispokal unterlag der SV Schauernheim der TSG Eisenberg mit 2:3 (0:2). Die Schauernheimer zeigten zwar große Nehmerqualitäten, waren in der entscheidenden Phase aber nicht nur zu unclever, sondern es fehlte auch das letzte Feuer für den Einzug ins Finale. „Am Ende hat uns die Gier gefehlt“, haderte SV-Trainer Manuel Lochbrunner mit seiner Mannschaft. Insgesamt war er aber nicht unzufrieden. Der SVS musste viele Nackenschläge wegstecken. Da war das 0:1 (3.) durch Paul Altenhofen, das 0:2 direkt vor dem Seitenwechsel ebenfalls durch Altenhof. Und da war die schwere Verletzung von Aminullah Baghlani, der nach einer guten halben Stunde so unglücklich auf seine Schulter gefallen war, dass die Partie vom guten Schiedsrichter Gernot Becker für eine gute Dreiviertelstunde bis zum Abtransport des Verletzten unterbrochen war.