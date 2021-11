Unbekannte sollen am Mittwoch in Otterstadt auf zwei Fußgänger eingeschlagen haben. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 18 Uhr in der Speyerer Straße gegenüber einem Supermarkt. Bei den Tätern soll es sich um sechs Personen handeln, die aus einem Opel Zafira mit ausländischem Kennzeichen gestiegen sind und anschließend die Fußgänger am Straßenrand attackiert haben. Unmittelbar nach der Körperverletzung sei das Fahrzeug samt der Beschuldigten wieder davongefahren. Da sich auch die beiden Männer, die angegriffen wurden, von der Örtlichkeit entfernten, werden diese gebeten, sich unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei zu melden. Zeugen werden ebenfalls gebeten, sich an die Polizei Speyer zu wenden.