Wenn in der Dämmerung schon der Traktor tuckert: Im Domgarten standen am Dienstagmorgen größere Mäharbeiten an. Mitte Oktober musste der Rasen nochmals eingekürzt werden, wofür die Abteilung Stadtgrün entsprechend leistungsstarkes Gerät und natürlich die richtigen Mitarbeiter besitzt. Am Dienstag war Hans-Jürgen Lehr im Einsatz und hoffte, dass es der letzte Rasenschnitt in diesem Jahr sein wird – sofern nicht nochmals die Wetterbedingungen für starkes Wachstum sorgen. Für den oberen Domgarten benötigt Lehr rund eineinhalb Tage, für den gesamten Bereich bis zur Rheinpromenade, für den er zuständig ist, rund eine Woche. Sein letzter Schnitt in diesem Jahr könnte übrigens sein letzter überhaupt gewesen sein, denn Lehr geht im Januar nach 49 Jahren in Diensten der Stadtverwaltung in den Ruhestand. Dann wird sich ein neuer Experte Speyers vielleicht bekanntester Rasenfläche annehmen. Die mehrere Hektar große Anlage liegt im touristisch intensiv genutzten Bereich angrenzend an das Weltkulturerbe Kaiserdom und ist damit so etwas wie eine Visitenkarte der Stadt.