Alle Stimmzettel sind ausgezählt, und die Frankenthaler Zeitung hat über alle ihre Kommunen berichtet, in denen Gremien und Direktkandidaten gewählt wurden. Am Ende dieser Woche gibt’s noch einen Rückblick mit dem Fokus auf Überraschungen und Besonderheiten.

(aktualisiert am 16. Juni, 11.05 Uhr) Pfalzweit freuen sich nach den Kommunalwahlen CDU, AfD und Freie Wähler wegen ihrer Stimmenzuwächse, SPD und Grüne dagegen stehen als Verlierer da. Nicht so in Beindersheim. Dort geht die SPD gestärkt aus den Wahlen hervor. Das dürfte dann also maßgeblich am Personal liegen, allen voran an Bürgermeister Ken Stutzmann. Nicht nur dessen Vater Hartmut ist erneut in den Gemeinderat eingezogen (mit einem Sprung von Platz sieben auf zwei der Liste), sondern erstmals auch seine Ehefrau Kristin.