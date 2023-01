Aus den Regelungen im Arbeitszeitgesetz ergibt sich, dass Arbeitnehmer, die zwischen 23 und 6 Uhr tätig sind, einen Anspruch auf eine Nachtschichtzulage haben. Bei Bäckereien und Konditoreien erstreckt sich der Zeitraum auf 22 bis 5 Uhr. Arbeitnehmer, die nachts arbeiten, können einen Zuschlag von mindestens 25 Prozent des Bruttostundenlohns verlangen – falls keine anderen tarifvertraglichen Regeln in dem Unternehmen gelten, etwa ein Anspruch auf freie Tage. Das hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) im Jahr 2015 entschieden. Bei einer besonderen Belastung durch Dauernachtarbeit erhöht sich der Anspruch der Arbeitnehmer in der Regel auf 30 Prozent, so das BAG.

Geklagt hatte ein Lastwagenfahrer im Paketlinientransportdienst in einem nicht tarifgebundenen Unternehmen, dessen Arbeitgeber ihm erst einen Zuschlag von elf Prozent, dann von 20 Prozent für die regelmäßige Nachtarbeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr zukommen ließ. Der Lkw-Fahrer forderte stattdessen einen Zuschlag von 30 Prozent des Stundenlohns oder zwei Arbeitstage Freizeitausgleich für 90 geleistete Nachtarbeitsstunden. Die Richter gaben dem Kläger Recht. Als Nachtarbeit gilt übrigens die gesamte Arbeitszeit, wenn bereits zwei Stunden von ihnen im Zeitraum von 23 bis 6 beziehungsweise 22 bis 5 Uhr liegen. Zuschläge bis 25 Prozent sind für Arbeitsstunden zwischen 20 und 6 Uhr steuerfrei.

Nachtarbeitnehmer sind außerdem berechtigt, sich vor Beginn ihrer Beschäftigung und dann in regelmäßigen Zeitabständen von nicht weniger als drei Jahren arbeitsmedizinisch untersuchen zu lassen. Nach Vollendung des 50. Lebensjahres steht Nachtarbeitnehmern dieses Recht in Zeitabständen von einem Jahr zu. Die Kosten der Untersuchungen hat der Arbeitgeber zu tragen.