Obwohl sie so betrunken war, dass sie Probleme hatte, auf ihr Fahrrad zu steigen, ist eine 55-Jährige am Dienstagabend auf der Iggelheimer Straße in Schifferstadt geradelt. Ein Zeuge hatte die Frau zunächst angesprochen und dann die Polizei verständigt. Wie diese mitteilt, hätten die Beamten die Radfahrerin vor Ort zum Atemalkoholtest gebeten, der einen Wert von 1,9 Promille ergab. Das Fahrrad wurde vor Ort angeschlossen und der 55-Jährigen auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. Die Führerscheinstelle wurde hierüber in Kenntnis gesetzt.