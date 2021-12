Wer öffnet seinen Briefkasten mit Freude? Quillen einem doch meist Prospekte, Werbekärtchen oder Rechnungen entgegen. Aber vielleicht bekommen Sie ja doch noch Briefe. Für unsere Serie „Gibt es das noch?“ suchen wir nach Brieffreundschaften.

Einen Brief, so einen echten, handgeschriebenen, mit hübscher Briefmarke, von einem Freund oder einer Freundin, vielleicht sogar aus dem fernen Ausland, das hat heutzutage Seltenheitswert. In Zeiten von Mobilfunk, WhatsApp, E-Mail und Facetime wirkt ein handgeschriebener Brief so antiquarisch wie ein Grammophon im Elektro-Großhandel. Dabei hat keine SMS, keine E-Mail, keine WhatsApp den Zauber inne, den ein echter Brief beim Empfänger in dem Moment entfacht, wenn er das ganz persönliche Schreiben das erste Mal in seinen Händen hält. Und genau das ist der Reiz von Brieffreundschaften, nach denen wir diesmal suchen.

Erinnern Sie sich noch an Ihre Brieffreundschaft? Hatten Sie einen Brieffreund oder eine Brieffreundin, die Ihnen in Erinnerung geblieben ist? Vielleicht lebte er oder sie in fernen Ländern? Haben Sie noch die Briefe aufgehoben? Oder schreiben Sie sich sogar noch? Dann erzählen Sie uns von dieser besonderen postalischen Verbindung! Über ein Foto – der alten Briefe oder von Ihnen oder Ihnen beiden – würden wir uns sehr freuen. Schreiben Sie uns bis zum 18. Januar an DIE RHEINPFALZ Rhein-Pfalz-Kreis-Redaktion, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen, oder per E-Mail an redrpk@rheinpfalz.de. Geben Sie bitte Ihren Namen, Wohnort und Ihre Telefonnummer an. Einsendungen können veröffentlicht werden.